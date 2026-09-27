फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kannauj News ›   Five brothers acquitted in SC/ST Act case.

Kannauj News: एससी-एसटी एक्ट में पांच भाई दोषमुक्त

Sun, 27 Sep 2026 12:00 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 12:00 AM IST
विज्ञापन
Five brothers acquitted in SC/ST Act case.
कन्नौज। थाना ठठिया क्षेत्र से जुड़े मामले में कोर्ट ने शनिवार को साक्ष्य के अभाव में पांच सगे भाइयों को दोषमुक्त कर दिया है। अदालत ने सभी आरोपियों को 25-25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करते हुए अपील की अवधि के लिए छह माह तक दो जमानतें दाखिल करने का आदेश दिया है।
विज्ञापन

थाना ठठिया क्षेत्र की एक महिला ने कोर्ट के आदेश पर पांच भाइयों सतीशचंद्र उर्फ लल्लू, मोहन उर्फ रावेंद्र कुमार, मुरारी उर्फ सर्वेश कुमार, राधू उर्फ राधेश्याम और घनश्याम पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। महिला ने आरोप लगाया था कि 14 नवंबर 2018 की शाम पांच बजे वह बाजार से घर लौट रही थीं। तभी पांचों आरोपियों ने उसे रोक लिया। आरोप था कि आरोपियों ने उसके साथ जातिसूचक गालियां देते हुए अश्लील हरकतें की और अभद्रता की।
विज्ञापन

पीड़िता का यह भी आरोप था कि आरोपी उस पर दीवानी न्यायालय में चल रहे एक पुराने मुकदमे को वापस लेने का दबाव बना रहे थे। उसने मुकदमा वापस लेने से इन्कार किया तो आरोपियों ने उसे धमकाया और भविष्य में गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। इस मामले में पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना की और आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

कोर्ट ने पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। गवाहों के बयानों में भी स्पष्टता नहीं थी। विशेष न्यायाधीश एससी,एसटी एक्ट के न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव का लाभ देते हुए सभी पांच आरोपियों को दोषमुक्त करने का फैसला सुनाया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि सभी आरोपियों को 25-25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर रिहा किया जाता है और अपीलीय अवधि के लिए छह माह के लिए दो जमानतें दाखिल करनी होंगी, ताकि यदि वादिनी अपील करती है तो आरोपी न्यायालय में उपस्थित हों।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed