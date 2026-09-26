Kannauj News: 36 घंटे बाद भी बिजली आपूर्ति नहीं हुई बहाल
कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 11:58 PM IST
Updated Sat, 26 Sep 2026 11:58 PM IST
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गुरसहायगंज। शुक्रवार की देर रात ढाई बजे बत्ती गुल होने के बाद कस्बे समेत क्षेत्र के कई गांवों में लोगों को घंटों बिजली संकट का सामना करना पड़ा। 33 केवी पर ब्रेक डाउन आने के बाद उपखंड के सभी फीडरों की आपूर्ति बाधित हो गई। कुछ समय के लिए बिजली आपूर्ति बहाल की गई, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर समस्या उत्पन्न हो गई। विशंभरपुर फीडर को बीच में 22 नंबर से खोलकर चलाया गया। इसके कुछ समय बाद लाइन ब्रेकडाउन होने के कारण दोबारा बिजली आपूर्ति ठप हो गई। 36 घंटे के बाद भी बिजली आपूर्ति बहाल न होने के कारण पेयजल की समस्या भी बढ़ गई।
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