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शासन के आदेश पर औषधि विभाग की टीमें नर्सिंगहोम में चल रहे मेडिकल स्टोर की जांच करने के लिए निकली। अधिकारियों ने बताया कि आए दिन शिकायतें मिलती हैं कि नर्सिंगहोम में चल रहे मेडिकल स्टोर पर मोनोपॉली की दवाओं की बिक्री होती है। इन दवाओं पर कीमत भी ज्यादा अंकित होती है। इस पर अंकुश लगाने के लिए शासन ने नर्सिंगहोम में चलने वाले मेडिकल स्टोर संचालकों को वेबसाइट बनाकर प्रत्येक दवाओं के नाम और उनकी कीमत अपलोड करने के आदेश दिए हैं, मगर उनका पालन नहीं हो रहा है।इस तरह की शिकायतों के चलते शासन के आदेश पर बृहस्पतिवार को ड्रग इंस्पेक्टर राहुल कुमार ने टीम के साथ मेडिकल कॉलेज के सामने बने नर्सिंगहोम में संचालित मेडिकल स्टोर की जांच की। उन्होंने बताया कि सात मेडिकल स्टोर चेक किए गए, लेकिन किसी की भी वेबसाइट नहीं मिली। दो दुकानों को छोड़कर किसी ने भी लाइसेंस डिस्पले नहीं किया था। इसकी रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को सौंपकर नोटिस थमा दिए हैं। हिदायत दी है कि सात दिन में वेबसाइट बनाकर दवाओं और उनकी कीमतों को अपलोड नहीं करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।