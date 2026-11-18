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झांसी। रक्सा थाना क्षेत्र के राजापुर गांव में 10 नवंबर को गैस रिसाव से लगी आग में झुलसी नवविवाहिता शिवानी पटेरिया (23) की मंगलवार को मौत हो गई। दिल्ली के अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था। वहीं, हादसे में झुलसे पति अमित की हालत अभी भी नाजुक है। वह झांसी मेडिकल कॉलेज के बर्न वार्ड में भर्ती है।राजापुर गांव निवासी अमित पटेरिया (25) की शादी 18 फरवरी 2025 में ओरछा के जिजौरा गांव निवासी शिवानी पटेरिया से हुई थी। परिजनों का कहना है दीपावली की दूज की सुबह शिवानी घर में गैस चूल्हे पर खाना बना रही थी। पति अमित खेत पर काम करने गया था। इसी दौरान गैस पाइप से रिसाव होने के कारण आग लग गई। उनका कहना है आग बुझाने की कोशिश के दौरान शिवानी के कपड़ों ने आग पकड़ ली। उसी समय खेत से लौटे अमित ने पत्नी को आग की लपटों से घिरा देखकर बचाने की कोशिश की। वह भी हाथ, पांव एवं सीने में झुलस गया।चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोगों ने पहुंचकर किसी तरह आग पर काबू पाया। दोनों को नाजुक हाल में झांसी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। शिवानी की हालत गंभीर होने पर 14 नवंबर को परिजन उपचार के लिए उसे दिल्ली ले गए। मंगलवार को उसकी मौत हो गई। रक्सा थाना प्रभारी उदय प्रताप सिंह ने बताया कि हादसे की सूचना स्थानीय लोगों से मिली थी। मौके पर जाकर छानबीन की गई। अमित का अभी उपचार चल रहा है। उसका भी बयान दर्ज किया जाएगा।