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झांसी। विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) ओमपाल सिंह की अदालत ने गांजा तस्करी के चार दोषियों को सजा सुनाई है। उन्हें जेल में बिताई अवधि की सजा दी गई है। करीब तीन साल पहले ये सभी अलग-अलग स्थानों पर गांजे की तस्करी करते पकड़े गए थे। अदालत ने उन पर जुर्माना भी लगाया है।अभियोजन के अनुसार, लहचूरा थाना पुलिस ने भारत सिंह यादव को 8 अप्रैल, 2023 को गिरफ्तार किया था। उसे गरोठा रोड से 400 ग्राम गांजे के साथ पकड़ा गया था। भारत सिंह यादव छह दिन तक जेल में रहा था और उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया था। अदालत ने उसे जेल में बिताई अवधि की सजा के साथ 10 हजार रुपये का जुर्माना भी दिया। इसी तरह, अरविंद राजपूत को 300 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया था। वह 21 दिन जेल में रहा और उस पर भी 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।अन्य दोषियों पर कार्रवाईइसी थाना क्षेत्र में प्रवीण मिश्रा को भी 300 ग्राम गांजे के साथ पकड़ा गया था। उसे भी जेल में बिताई गई अवधि की सजा मिली और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। महादेव राय को 1.1 किलोग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया था। वह एक माह 10 दिन जेल में रहा था और उस पर भी 10 हजार रुपये का जुर्माना लगा।