विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरोझांसी। बुंदेलखंड क्षेत्र में खाद्यान्न भंडारण की क्षमता बढ़ाने के लिए झांसी और ललितपुर में भंडारगृहों का निर्माण होगा। इसके लिए दोनों जिलों में कुल 9.73 हेक्टेयर भूमि चिह्नित की गई है। शासन ने उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम को यह भूमि निशुल्क उपलब्ध कराने की अनुमति दे दी है। सहकारिता विभाग की ओर से दोनों जिलों के डीएम को पत्र भेजकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।झांसी और ललितपुर में भंडारगृह निर्माण के लिए राज्य भंडारण निगम ने भूमि उपलब्ध कराने की मांग की गई थी। इसके बाद दोनों जिलों के जिलाधिकारियों की ओर से चिह्नित भूमि का प्रस्ताव शासन को भेजा गया। प्रस्ताव के परीक्षण के बाद सहकारिता विभाग ने भूमि निशुल्क उपलब्ध कराने की अनुमति प्रदान की है।सहकारिता विभाग के संयुक्त सचिव सुनील कुमार यादव के पत्र के मुताबिक, झांसी जिले में 5.088 हेक्टेयर भूमि चिह्नित की गई है। इसमें से 4.254 हेक्टेयर भूमि हस्तांतरित की जानी है। वहीं, ललितपुर जिले में 5.479 हेक्टेयर भूमि चिह्नित की गई है। इस प्रकार दोनों जिलों में कुल 10.567 हेक्टेयर भूमि चिह्नित हुई है, जिसमें 9.733 हेक्टेयर भूमि हस्तांतरित की जानी है। यूपी राज्य भंडारण निगम के प्रबंध निदेशक को भी दोनों जिलों के डीएम से संपर्क कर कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए कहा है।भूमि हस्तांतरण से पहले इन शर्तों का करना होगा पालनभूमि हस्तांतरण से पहले यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उस पर कोई कानूनी वाद लंबित न हो। यदि कोई वाद किसी न्यायालय में विचाराधीन है, तो उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम उसकी प्रभावी पैरवी करेगा। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि भूमि विवादों से मुक्त हो। इन शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।