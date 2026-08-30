Jhansi: टीचर्स सेल्फ केयर टीम ने जनप्रतिनिधियों से की मुलाकात, विभिन्न मांगों को लेकर सौंपा मांगपत्र

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टीचर्स सेल्फ केयर टीम झांसी द्वारा रविवार को जिलाध्यक्ष कुलदीप यादव के नेतृत्व में शिक्षकों एवं कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर जनप्रतिनिधियों को मांगपत्र सौंपा गया। टीम ने सदर विधायक रवि शर्मा, शिक्षक विधायक बाबूलाल तिवारी एवं एमएलसी रामा निरंजन को मुख्यमंत्री के नाम संबोधित मांगपत्र सौंपकर शिक्षकों व कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए धन्यवाद दिया।

मांगपत्र के माध्यम से सेवानिवृत्ति के बाद भी शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा जारी रखने तथा किसी शिक्षक के परिजन की मृत्यु होने पर 15 दिन का विशेष अवकाश प्रदान किए जाने की मांग की गई। जनप्रतिनिधियों ने आश्वासन दिया कि टीम की मांगों को मुख्यमंत्री तक अवश्य पहुंचाया जाएगा और हर स्तर पर इनके समाधान के लिए प्रयास किया जाएगा।





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