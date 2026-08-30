BU: समर्थ की खामी पर जनभवन सख्त, जल्द परिणाम घोषित करने के आदेश, 22 हजार छात्र-छात्राओं का अटका है रिजल्ट

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

बीयू कैंपस एवं संबद्ध कॉलेजों में यूजी-पीजी द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा मई में संपन्न हो गई। बीयू ने जून के अंत तक रिजल्ट जारी करने का दावा किया था, जो 29 अगस्त तक पूरा नहीं हुआ है। इससे द्वितीय सेमेस्टर के करीब 22 हजार विद्यार्थियों का तृतीय सेमेस्टर में वैधानिक प्रवेश नहीं हुआ है। कुछ कॉलेजों ने बिना प्रवेश कन्फर्म किए तृतीय सेमेस्टर की पढ़ाई शुरू कर दी है मगर ने पढ़ाई शुरू नहीं की है। उनका तर्क है कि जब तक तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश की फीस जमा नहीं होगी तब तक पढ़ाई शुरू कराना संभव नहीं है।मामले की गंभीरता देख बीयू प्रशासन ने जनभवन को अवगत कराया। इस पर शनिवार को जनभवन में उच्चाधिकारियों ने बैठक की। समर्थ के अधिकारियों को जल्द-से-जल्द तकनीकी खामियां दूर करके रिजल्ट जारी करने के आदेश दिए। परीक्षा नियंत्रक राजबहादुर ने बताया कि जनभवन के अधिकारियों ने जल्द रिजल्ट जारी करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा समर्थ पोर्टल की कई और खामियों को दूर करने के लिए कहा गया है।परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि जनभवन के आदेश के बाद एक सप्ताह में सभी रिजल्ट जारी होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया शनिवार शाम को एमए मनोविज्ञान, एमए उर्दू, एमए संस्कृत व एमए रक्षा अध्ययन का रिजल्ट जारी कर दिया है। उल्लेखनीय है कि जिनके रिजल्ट जारी किए गए हैं, उनमें विद्यार्थियों की संख्या काफी कम है।