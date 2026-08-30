Jhansi: लहचूरा डैम के गहरे पानी में पैर फिसलने से गिरा दिल्ली का युवक, ढाई घंटे की मशक्कत के बाद मिला शव

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दिल्ली के मंगोलपुरी निवासी 37 वर्षीय राहुल अपने साथी प्रेमनगर थाना नांगलोई दिल्ली निवासी धनंजय मिश्रा व रोहित कुमार के साथ अपने एक दोस्त के गांव आया हुआ था। रविवार शाम लगभग 5 बजे तीनों दोस्त लहचूरा डैम के पास बैठकर कुदरती नजारों का लुत्फ उठा रहे थे। इसी दौरान किनारे पर बैठे राहुल का अचानक पैर फिसल गया और वह संतुलन खोकर सीधे डैम के गहरे पानी में जा गिरा। साथी को डूबता देख दोस्तों ने तुरंत शोर मचाया और डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी। चूंकि मामला महोबा जिले के महोबकंठ थाना क्षेत्र से जुड़ा था, इसलिए महोबकंठ पुलिस के साथ-साथ पास के लहचूरा थाने की पुलिस बल भी तत्काल राहत कार्य के लिए मौके पर पहुंच गई। मौके पर कुलपहाड़ के नायब तहसीलदार मुकुल कुमार, लहचूरा थाना प्रभारी सत्य प्रकाश शर्मा और महोबकंठ थाना प्रभारी अर्जुन सिंह की मौजूदगी में स्थानीय गोताखोरों को पानी में उतारा गया।लगभग ढाई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गोताखोरों ने राहुल का शव पानी से बाहर निकाल लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना की जानकारी दिल्ली में मौजूद मृतक के परिजनों को दे दी गई है। रोहित ने बताया कि राहुल पूर्व में उनके साथ बतौर सुपरवाइजर काम करता था।