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Jhansi News: भाई को राखी बांधकर लौट रही बहन और उसके पति की सड़क हादसे में मौत

Sun, 30 Aug 2026 02:06 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 02:06 AM IST
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Sister and her husband die in road accident while returning after tying Rakhi to her brother.
झांसी। भाई को राखी बांधकर लौट रही बहन और उसके पति की सड़क हादसे में मौत हो गई। पति-पत्नी अपने दो बच्चों के साथ बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। तालबेहट के समीप अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक असंतुलित होकर गिर गई। हादसे में घायल चारों को सीएचसी भेजा गया। जहां हालत गंभीर होने पर उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। जहां डॉक्टरों ने इलाज के बाद दंपती को मृत घोषित कर दिया। बच्चों का इलाज चल रहा है। पुलिस ने दंपती के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
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ललितपुर जिले के गांव राजपुर थाना जखौरा में रहने वाले शिशुपाल अहिरवार (25) पत्नी छाया अहिरवार (25) बेटा अरमान (5) और एक बेटा अर्पिता (3) के साथ बाइक पर सवार होकर झांसी के बबीना थाना क्षेत्र के गांव घिसौली आया था। मृतक शिशुपाल के जीजा जितेंद्र ने बताया कि घिसौली में शिशुपाल की ससुराल है। रक्षाबंधन पर्व पर वह पत्नी के बच्चों के साथ ससुराल आया था। यहां छाया ने भाइयों को राखी बांधी और लौटकर घर जाने के लिए बाइक से निकले थे। रास्ते में तालबेहट थाना क्षेत्र के कड़ेसराकलां गांव के पास अज्ञात वाहन की टक्कर के बाद बाइक असंतुलित होकर गिर गई।
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इलाज के दौरान मौत
हादसा देख आसपास के लोग एकत्रित हो गए और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शिशुपाल, उसकी पत्नी और दोनों बच्चों को तालबेहट सीएचसी पहुंचाया। यहां पर हालत गंभीर होने पर शिशुपाल और उसकी पत्नी को झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। जहां इलाज के दौरान शिशुपाल की मौत हो गई। परिजनों ने गंभीर हालत देख पत्नी छाया को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया था। इलाज के दौरान शुक्रवार शाम को छाया ने भी दम तोड़ दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शिशुपाल का शव परिजनों को सौंप दिया। जबकि परिजन छाया का शव बिना पोस्टमार्टम कराए घर ले गए। तालबेहट थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि बाइक गिरने से शिशुपाल, उसकी पत्नी और दो बच्चे घायल हो गए। यहां से शिशुपाल और पत्नी को झांसी रेफर कर दिया था। परिजनों से जानकारी ली जा रही है।
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