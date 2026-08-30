Special Trains: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर झांसी-मथुरा के बीच चलेंगी दो जोड़ी विशेष ट्रेनें

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पीआरओ मनोज कुमार सिंह ने बताया कि इन ट्रेनों का उद्देश्य अतिरिक्त भीड़ को गंतव्य तक पहुंचाना और नियमित ट्रेनों पर दबाव कम करना है। झांसी-मथुरा अनारक्षित विशेष ट्रेन (01825) 3 सितंबर को झांसी से 19:20 बजे चलकर अगले दिन 4 सितंबर को 00:25 बजे मथुरा पहुंचेगी। यह दतिया, डबरा, ग्वालियर, मुरैना, धौलपुर और आगरा में ठहराव लेगी। वापसी में मथुरा-झांसी विशेष ट्रेन (01826) 04 सितंबर को 05:30 बजे मथुरा से चलकर 11:15 बजे झांसी आएगी। इसी प्रकार, झांसी-मथुरा अनारक्षित विशेष ट्रेन (01827) 04 सितंबर को 11:45 बजे झांसी से रवाना होकर 17:10 बजे मथुरा जंक्शन पहुंचेगी। इसकी वापसी ट्रेन (01828) मथुरा जंक्शन से 19:30 बजे चलकर अगले दिन 05 सितंबर को 01:00 बजे झांसी पहुंचेगी। दोनों गाड़ियों में 10 जनरल और 2 सेकंड सीटिंग/अनारक्षित कोच सहित कुल 12 कोच होंगे। इन ट्रेनों में यात्रा के लिए अनारक्षित टिकट की सुविधा उपलब्ध रहेगी।पीआरओ मनोज कुमार सिंह ने यह भी बताया कि मथुरा में 3 से 7 सितंबर तक आयोजित मेले के दौरान दो प्रमुख ट्रेनों का विस्तार किया गया है। इनमें झांसी-आगरा कैंट एक्सप्रेस (11901/11902) शामिल है। झांसी-आगरा कैंट (11901) 03 और 06 सितंबर को मथुरा तक बढ़ाई गई है। आगरा कैंट-झांसी (11902) 04 और 07 सितंबर को मथुरा से चलेगी। विस्तार के बाद 11901 झांसी से 16:00 बजे चलकर 23:25 बजे मथुरा पहुंचेगी। वहीं, 11902 मथुरा से 04:30 बजे प्रस्थान कर 12:50 बजे झांसी आएगी।