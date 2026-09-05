Jhansi: चिरगांव में साहित्य त्रिवेणी स्वागत द्वार का हुआ लोकार्पण, विकास कार्यों की भी हुई घोषणा

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साहित्यिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना

मुख्य अतिथि एमएलसी सलिल विश्नोई ने कहा कि चिरगांव साहित्य की त्रिवेणी के समान है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तीनों साहित्यकारों की स्मृतियों को संजोकर चिरगांव को एक साहित्यिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकता है। उन्होंने नगर में स्थापित राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त की प्रतिमा की साफ-सफाई और उसके संरक्षण की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। विज्ञापन



मुख्य अतिथि एमएलसी सलिल विश्नोई ने कहा कि चिरगांव साहित्य की त्रिवेणी के समान है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तीनों साहित्यकारों की स्मृतियों को संजोकर चिरगांव को एक साहित्यिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकता है। उन्होंने नगर में स्थापित राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त की प्रतिमा की साफ-सफाई और उसके संरक्षण की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। चिरगांव में राष्ट्रकवि डॉ. मैथिलीशरण गुप्त, संत कवि सियारामशरण गुप्त और मुंशी अजमेरी की स्मृति में उनकी जन्मभूमि चिरगांव में साहित्य त्रिवेणी स्वागत द्वार का लोकार्पण किया गया। कानपुर के विधायक सलिल विश्नोई की निधि द्वारा कराए गए निर्माण के बाद शनिवार को हुए लोकार्पण समारोह में सांसद अनुराग शर्मा, विधायक राजीव सिंह, दर्जा प्राप्त मंत्री जमुना प्रसाद कुशवाहा, डॉ विजय खैरा, विधायक जवाहर सिंह प्रमुख रूप से मौजूद रहे।

चिरगांव को 'लेखक गांव' बनाने का प्रस्ताव

सांसद अनुराग शर्मा ने राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त के साहित्यिक योगदान को याद करते हुए कहा कि चिरगांव को 'लेखक गांव' के रूप में विकसित करने की आवश्यकता है। उन्होंने 'भारत-भारती' और 'नर हो न निराश करो मन को' जैसी रचनाओं का उल्लेख किया। सांसद ने यह भी बताया कि चिरगांव में एक संग्रहालय के निर्माण के लिए पांच करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने विधायक द्वारा रखी गई रेलवे फ्लाईओवर की मांग को पूरा कराने का प्रयास करने की भी बात कही।



