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झांसी। थाना प्रेमनगर के एक मोहल्ला निवासी विवाहिता ने बल्लमपुर निवासी पुष्पेंद्र पाल के खिलाफ उसके पति को जान से मार डालने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि पुष्पेंद्र पाल उसके घर आता-जाता था। अक्सर पुष्पेंद्र उससे बात करने की कोशिश करता है। मोबाइल पर भी कॉल करके बात करने की कोशिश करता है। उसके बात नहीं करने पर पुष्पेंद्र नाराज हो गया। उसे धमकाने लगा। कुछ दिन पहले आरोपी उसके घर में घुस आया। उससे बात न करने पर जान से मार डालने की धमकी देने लगा। धमकाते हुए आरोपी ने उसके पति को भी जान से मारने की धमकी दी। प्रेमनगर पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की है। ब्यूरो