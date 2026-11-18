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अमर उजाला ब्यूरोझांसी। प्रेमनगर थाना क्षेत्र में जन्मदिन की पार्टी के बहाने छात्रा को ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराने के साथ ही उसके बताए होटल पर जाकर भी जांच पड़ताल की। वहां के रजिस्टर कब्जे में लेने के अलावा पुलिस ने होटल स्टॉफ से भी पूछताछ की है। आरोपियों को भी पुलिस तलाश रही है।प्रेमनगर थाना निवासी छात्रा ने शेखवाड़ा निवासी काजिम कुरैशी पर नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने और बाद में अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर बार-बार होटल बुलाने का आरोप लगाया था। युवती की शिकायत पर प्रेमनगर पुलिस ने 13 नवंबर को शाम 7:57 बजे आरोपी काजिम कुरैशी के खिलाफ दुष्कर्म, धोखे से नशीला पदार्थ पिलाने एवं उसके पिता जहीरुद्दीन और भाई अजहर कुरैशी के खिलाफ जबरन घर में घुसकर जान से मार डालने की धमकी देने के आरोप में मामला दर्ज कर लिया।युवती ने पुलिस को बताया कि आरोपी से उसकी पहचान दिसंबर 2024 में हुई थी। 26 अक्टूबर, 2025 को जन्मदिन मनाने के बहाने वह उसे नवाबाद थाना क्षेत्र के बस स्टैंड स्थित में होटल ले गया। वहां कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर दुष्कर्म किया। इसके बाद अश्लील वीडियो बनाने और वायरल करने की धमकी देकर कई बार होटल बुलाया और दुष्कर्म किया। पीड़िता ने 20 से 25 बार इस तरह की घटना होने का आरोप लगाया है। युवती का आरोप है कि शादी का दबाव बनाने पर आरोपी ने इनकार कर दिया। इसके बाद उसने अपने मां-बाप को पूरी बात बताई।परिजनों ने 4 जून को प्रेमनगर थाने में शिकायत की। आरोप है कि 6 जून, 2026 को आरोपी का पिता जहीरुद्दीन और भाई अजहर उसके घर पहुंचे और शादी कराने पर राजी हो गए। इसके कुछ दिन पीड़िता के पिता को जहीरुद्दीन ने गढ़िया फाटक स्थित कार्यालय बुलाया। वहां रुपये देते हुए वीडियो बनाया। बाद में रुपये छीनकर जान से मारने की धमकी दी गई। सहायक पुलिस अधीक्षक सिमरन सिंह के मुताबिक सभी तथ्यों की जांच शुरू कराई गई है। अभी तक की छानबीन में दोनों पक्षों के बीच पहले से भी विवाद की बात सामने आई है।