विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरोझांसी। ठंड शुरू होते ही गठिया रोगियों के जोड़ों में दर्द की समस्या बढ़ गई है। मेडिकल कॉलेज के हड्डी रोग विभाग की ओपीडी में दर्द से राहत के लिए रोगियों का आना शुरू हो गया है। डॉक्टरों का कहना है कि अभी से गठिया रोगियों को सावधानी और सतर्कता बरतनी चाहिए, ताकि ज्यादा सर्दी में कठिनाई न हो।हड्डी रोग विभागाध्यक्ष डॉ. पारस गुप्ता ने बताया कि वैसे तो बारिश के मौसम में हवा में नमी होने से कुछ गठिया के रोगियों में दर्द की समस्या होती है, लेकिन सर्दी में अधिकांश रोगियों का दर्द बढ़ जाता है। यही वजह है कि पिछले माह तक ओपीडी में आठ से दस ही रोगी आ रहे थे, जिनकी संख्या बढ़कर अब करीब 40 हो गई है। उनका कहना है कि आने वाले मौसम में इन रोगियों की संख्या और बढ़ सकती है।- ये उपाय करें तो मिलेगी दर्द से राहतडॉ. पारस गुप्ता ने बताया कि सर्दी के मौसम में मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं। इससे जोड़ों की हड्डियां में दर्द बढ़ जाता है। दर्द से राहत के लिए रोगियों को चाहिए कि अभी से बचाव के उपाय शुरू कर दें। गुनगुने पानी में नमक डालकर सिंकाई करें। जोड़ों को गर्म कपड़े से ढका रखें। सुबह या शाम को व्यायाम शुरू कर दें।