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अभियोजन के मुताबिक जीआरपी को सूचना मिली थी की रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर एक पर कोई व्यक्ति मादक पदार्थ की तस्करी की फिराक में है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची थी, तलाशी के दौरान व्यक्ति के कब्जे से 250 ग्राम गांजा बरामद हुआ था। पूछताछ के दौरान उसने अपना नाम राजू वाल्मीकि निवासी नई बस्ती बताया था। उसके खिलाफ एनडीपीएस की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। गिरफ्तार कर लिया गया था। वह पांच माह से ज्यादा जेल में रहा। मंगलवार को मामले के अंतिम सुनवाई हुई। इसमें विशेष लोक अभियोजक के तर्क और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने उसे जेल में बताई गई पांच माह 15 दिन की कठोर कारावास की सजा सुनाई। उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया।......गांजा तस्कर को एक माह 9 दिन की सजाइधर पूंछ थाना क्षेत्र में गांजा की तस्करी करने वाले अभियुक्त को विशेष न्यायालय एनडीपीएस ने एक माह 9 दिन की कठोर कारावास की सजा सुनाई। उस पर जुर्माना भी लगाया। अभियोजन के मुताबिक मुखबिर की सूचना पर पूंछ थाना पुलिस ने 22 अगस्त 2022 को दतिया के थरेट निवासी जितेंद्र सिंह आदिवासी को एरच पुल हाईवे के पास से 1200 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया था। उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विशेष लोक अभियोजक द्वारा दिए गए तर्क और साक्ष्यों के आधार पर उसे भी एक माह नौ दिन कठोर कारावास की सजा सुनाई। उस पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया। चूंकि वह सजा काट चुका है इसलिए जेल में बिताई अवधि को इसमें समायोजित करने का आदेश दिया।