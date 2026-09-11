Hathras News: रिश्ता पक्का होने के दो दिन बाद युवक की हादसे में मौत

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विनोद पुत्र चुन्नीलाल बृहस्पतिवार को आगरा से किसी व्यक्ति से रुपये लेकर बाइक से अपने गांव लौट रहे थे। रात करीब आठ बजे वह गांव पल्हावत के पास पहुंचे। इस दौरान अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी, जिससे विनोद गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर गए। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।परिजनों के अनुसार दो दिन पहले ही विनोद का रिश्ता तय हुआ था। विनोद के पिता चुन्नीलाल मजदूरी करते हैं और विनोद भी मजदूरी कर परिवार के पालन-पोषण में हाथ बंटा रहे थे। उनके परिवार में माता-पिता, एक छोटा भाई और दो छोटी बहनें हैं। घटना से गांव में शोक की लहर दौड़ गई। कोतवाली प्रभारी विजय कुमार ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों की ओर से अभी कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। संवाद