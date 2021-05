{"_id":"60b13a848ebc3e14c5302dd3","slug":"hathras-congress-should-help-the-needy-people-as-much-as-possible-hathras-news-ali264145120","type":"story","status":"publish","title_hn":"Hathras: Congress should help the needy people as much as possible","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}

Hathras: Congress should help the needy people as much as possible

अलीगढ़ ब्यूरो

Updated Sat, 29 May 2021 12:16 AM IST Updated Sat, 29 May 2021 12:16 AM IST

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस

कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव व यूपी के सह प्रभारी रोहित चौधरी ने जिला अध्यक्षों के साथ शुक्रवार को वर्चुअल बैठक की। प्रदेश महासचिव श्याम सुंदर उपाध्याय बिट्टू भैया व प्रदेश सचिव प्रभारी अमित सिंह भी मौजूद रहे।

इस मौके पर राष्ट्रीय सचिव रोहित चौधरी ने कहा कि इस संकट के समय में हम जरूरतमंद लोगों की जितनी मदद कर सकते हैं, उतनी करें। पार्टी के लोग सैनिटाइजेशन, मास्क एवं सैनिटाइजर का वितरण भोजन जरूरतमंद सामग्री का वितरण जिले के साथी अपने स्तर से कर ही रहे हैं। इसके अलावा पार्टी के प्रदेश स्तर से भी शीघ्र ही जिले में कोरोना वायरस के बचाव के लिए दवाओं का भी वितरण होगा।

उन्होंने जिलाध्यक्ष को निर्देशित किया कि प्रत्येक जिले का पदाधिकारी ब्लॉक के अध्यक्ष एवं ब्लाक कमेटी के सभी पदाधिकारी न्याय पंचायत अध्यक्षों के साथ मिलकर न्याय पंचायत कमेटियों का गठन करें। जिलाध्यक्ष चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने बताया कि जिले का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने स्तर से लोगों की सेवा में जुटा है। हर स्तर पर लोगों की मदद की जा रही है।