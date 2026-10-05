हाथरस: परिवहन विभाग का एक्शन, जिला अस्पताल के बाहर पांच अवैध एंबुलेंस सीज, मची अफरा-तफरी
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Mon, 05 Oct 2026 11:10 PM IST
सार
जांच में नियमों का उल्लंघन मिलने पर पांच एंबुलेंस सीज की गईं। इनमें दो संचालकों ने मौके पर करीब 12 हजार रुपये शमन शुल्क जमा किया, जबकि अन्य वाहनों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की गई।
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विस्तार
हाथरस में बागला संयुक्त जिला अस्पताल के बाहर सोमवार शाम परिवहन विभाग की टीम ने सघन चेकिंग अभियान चलाकर नियमों की अनदेखी कर संचालित हो रही पांच प्राइवेट एंबुलेंसों को सीज कर दिया। कार्रवाई से एंबुलेंस संचालकों में अफरा-तफरी मच गई।
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एआरटीओ लक्ष्मण प्रसाद और पीटीओ रामबाबू के नेतृत्व में प्रवर्तन दल ने अस्पताल के मुख्य गेट और ओवरब्रिज के नीचे खड़े वाहनों की जांच की। अधिकारियों ने पंजीकरण, फिटनेस, बीमा, टैक्स और परमिट समेत अन्य दस्तावेजों की पड़ताल की।
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जांच में नियमों का उल्लंघन मिलने पर पांच एंबुलेंस सीज की गईं। इनमें दो संचालकों ने मौके पर करीब 12 हजार रुपये शमन शुल्क जमा किया, जबकि अन्य वाहनों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की गई। एआरटीओ ने बताया कि बिना वैध फिटनेस व बीमा और अवैध पार्किंग में खड़े होकर मरीजों को ले जाने वाले वाहनों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा।
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