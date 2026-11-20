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राजेश के अनुसार, उनकी पत्नी अंजली ने 15 नवंबर को सीएचसी में बेटी को जन्म दिया था। आरोप है कि स्टाफ नर्स ने इंजेक्शन लगाने के नाम पर 500 रुपये और डिस्चार्ज करने के नाम पर 1500 रुपये लिए। वहीं, 102 एंबुलेंस चालक और ईएमटी ने घर छोड़ने के नाम पर 500 रुपये मांगे और 200 रुपये ले लिए। राजेश ने जांच कर कार्रवाई की मांग की है। सीएचसी प्रभारी डॉ. वरुण चौधरी ने बताया कि संबंधित दिन केवल एक स्टाफ नर्स ड्यूटी पर थी, जबकि शिकायत में दूसरी महिला कर्मी का भी नाम है। शिकायतकर्ता से संपर्क नहीं हो सका है। उनका पक्ष जाने बिना आरोपों की पुष्टि करना उचित नहीं होगा।

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सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव के नाम पर अवैध वसूली का मामला सामने आया है। गांव हैदलपुर निवासी राजेश कुमार ने सीएमओ डॉ. वेद प्रकाश को शिकायती पत्र देकर दो महिला स्वास्थ्यकर्मियों और 102 एंबुलेंस कर्मियों पर रुपये लेने का आरोप लगाया है।