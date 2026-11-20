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कॉलेज संचालक अपने-अपने विद्यालयों में बोर्ड के मानकों के अनुरूप व्यवस्थाएं पूरी करने में जुटे हैं। वहीं, डीआईओएस और विभाग की निरीक्षण टीमें लगातार परीक्षा केंद्रों का स्थलीय जायजा ले रही हैं। निरीक्षण के दौरान परीक्षा कक्षों में लगे सीसीटीवी कैमरे, वॉयस रिकॉर्डर, राउटर, पर्याप्त रोशनी, स्वच्छ पेयजल, शौचालय, फर्नीचर और विद्यालयों की चहारदीवारी की स्थिति परखी जा रही है। कमियां मिलने पर उन्हें तत्काल दूर करने के निर्देश दिए जा रहे हैं।परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए सुरक्षा व्यवस्था का खाका भी तैयार किया जा रहा है। अतिसंवेदनशील और संवेदनशील केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल, विशेष सचल दल और स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती कर निगरानी की जाएगी। डीआईओएस डॉ. नीरज गोयल ने बताया कि परीक्षा केंद्रों की सूची जारी होने के बाद तैयारियों को लेकर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।