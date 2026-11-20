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बीएसए रणवीर सिंह ने बताया कि 27 अप्रैल को निर्देश देने के बावजूद वेतन बिल संबंधी कार्य समय से पूरा नहीं किया गया। वरिष्ठ सहायक नियमित रूप से कार्यालय में उपस्थित भी नहीं हो रहे हैं। इसे उच्चाधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना मानते हुए उन्हें खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय सहपऊ में उपस्थित होकर कार्य पूरा करने को कहा गया है। कनिष्ठ सहायक बसंतलाल को तीन दिन में अभिलेख लेकर अपनी निगरानी में कार्य पूरा कराने के निर्देश दिए हैं।

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सहपऊ में परिषदीय शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन बिल तैयार करने में लापरवाही बरतने पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने वरिष्ठ सहायक शिवकुमार को चेतावनी दी है। साथ ही लंबित कार्य तत्काल पूरा करने के निर्देश दिए हैं।