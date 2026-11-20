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बिसावर : क्षेत्र के शहीद चौधरी चंदन सिंह स्मारक बरामई खेड़ा में भागवत दोपहर 12 बजे

हाथरस : आवास कॉलोनी में भागवत कथा दोपहर दो बजे

भजन संध्या

सासनी : खाटू श्याम मंदिर में भजन संध्या का आयोजन शाम छह बजे

सादाबाद : खाटू श्याम मंदिर में भजन संध्या का आयोजन शाम सात बजे

चौपाल

खौंडा : ग्राम खौंड़ा में ग्राम चौपाल का आयोजन सुबह 11 बजे

इशौदा : ग्राम पंचायत इशौदा में ग्राम चौपाल का आयोजन दोपहर 2 बजे

कृष्ण लीला

सादाबाद : रामलीला मैदान में श्रीकृष्ण लीला का मंचन शाम सात बजे

भागवत