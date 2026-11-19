चार माह के इंतजार के बाद आज देवोत्थान एकादशी पर भगवान विष्णु योगनिद्रा से जागेंगे। इसके साथ ही जिले में शहनाइयां गूंजने लगेंगी। गृह प्रवेश, मुंडन व जनेऊ जैसे मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाएगी। तिथियों के फेर के चलते इस वर्ष देवोत्थान का पर्व दो दिन मनाया जा रहा है। चातुर्मास की समाप्ति के साथ ही घरों से लेकर मंदिरों तक धार्मिक अनुष्ठानों की धूम रहेगी।

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