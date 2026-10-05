फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hathras News ›   Explosive chemicals seized in Faridabad purchased from Hathras

हाथरस: फरीदाबाद में पकड़ा विस्फोटक रसायन खरीदा था जनपद से, जल्द दबिश दे सकती है वहां की पुलिस

Mon, 05 Oct 2026 01:19 PM IST
Chaman Kumar Sharma अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Mon, 05 Oct 2026 01:19 PM IST
सार

पुलिस सूत्रों के अनुसार तीन दिन की रिमांड में लिए गए पुनीत ने हाथरस शहर की दो फर्मों के नाम लिए हैं। पुनीत की मंडी क्षेत्र में किराने की दुकान है। संभावना है कि पुलिस पुनीत के साथ हाथरस में दबिश दे सकती है।

विज्ञापन
Explosive chemicals seized in Faridabad purchased from Hathras
विस्फोटक रसायन - फोटो : प्रतीकात्मक तस्वीर

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

फरीदाबाद में पकड़ गया 2.5 टन विस्फोटक रसायन हाथरस से खरीदा गया था। फरीदाबाद की क्राइम ब्रांच ने जिस दुकानदार के गोदाम से माल पकड़ा है, उसने हाथरस की फर्मों का नाम लिया है। अब क्राइम ब्रांच जल्द ही हाथरस में दबिश दे सकती है।

विज्ञापन


फरीदाबाद क्राइम ब्रांच सेक्टर-30 की टीम ने बल्लभगढ़ के घनी आबादी वाले इलाके मुकेश कॉलोनी में छापेमारी कर एक मकान से 2.5 टन (2,496 किलोग्राम) से अधिक पटाखा बनाने वाला ज्वलनशील रसायन जब्त किया था। गिरफ्तार आरोपी पुनीत ने पूछताछ में बताया कि वह यह विस्फोटक सामग्री हाथरस शहर से खरीदकर लाया था। पुलिस ने 2,296 किलोग्राम पोटैशियम नाइट्रेट व 200 किलोग्राम गंधक (सल्फर) बरामद किया था। रिहायशी इलाके में इसका अवैध भंडारण किया गया था।
विज्ञापन


पुलिस सूत्रों के अनुसार तीन दिन की रिमांड में लिए गए पुनीत ने हाथरस शहर की दो फर्मों के नाम लिए हैं। पुनीत की मंडी क्षेत्र में किराने की दुकान है। संभावना है कि पुलिस पुनीत के साथ हाथरस में दबिश दे सकती है। पुलिस रिमांड के दौरान यह पता लगाने में जुटी है कि हाथरस में यह सामग्री किस लाइसेंस या गैर-कानूनी नेटवर्क के जरिए बेची गई थी।

विज्ञापन
विज्ञापन

मामले की जानकारी की जा रही है। त्योहार के मद्देनजर चेकिंग की जाएगी। अगर फरीदाबाद पुलिस आती है, तो उसमें कार्रवाई कराई जाएगी। - हिमांशु माथुर, सीओ सदर


विस्फोट मामलों में पहले भी उछल चुका है हाथरस का नाम
यह पहला मौका नहीं है जब अवैध विस्फोटक रसायनों की सप्लाई चेन में हाथरस का नाम सामने आया हो। इससे पूर्व 27 अगस्त 2023 को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में हुए विस्फोट में हाथरस का नाम सामने आया था। विस्फोटक बनाने का रसायन यहीं से गया था। हादसे में नौ लोगों की मौत हुई थी। इस साल मध्यप्रदेश के देवास में 14 मई को पटाख फैक्टरी में विस्फोट हुआ था, जिसमें पांच लोगों की मौत हुई थी। पुलिस की छानबीन में सामने आया था कि पोटेशियम नाइट्रेट हाथरस से ही गया था। देवास एसआईटी ने हाथरस आकर छानबीन भी की थी।



सुरक्षा पर उठे गंभीर सवाल
फिर से हाथरस का नाम सामने आने से साफ है कि शहर में गंधक, पोटाश और पोटैशियम नाइट्रेट जैसे प्रतिबंधित रसायनों का अवैध कारोबार बेखौफ जारी है। रिहायशी इलाकों में इतने बड़े पैमाने पर बारूद और रासायनिक पटाखों की सामग्री का भंडारण किसी बड़े हादसे को न्योता दे सकता है। आगामी त्योहारों को देखते हुए स्थानीय पुलिस और प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतनी भारी मात्रा में रसायनों की खरीद-बिक्री और परिवहन किसकी शह पर हो रहा है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed