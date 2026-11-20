मुरसान के गांव नगला बाबू के एक गेस्ट हाउस में बृहस्पतिवार शाम सगाई समारोह के दौरान फोटोग्राफी को लेकर हुआ विवाद फायरिंग तक पहुंच गया। आरोप है कि फोटोग्राफर ने फोन कर अपने साथियों को बुला लिया। कुछ ही देर में तमंचों से लैस आठ-दस युवक गेस्ट हाउस में पहुंचे और ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगे। इसमें दूल्हे के पड़ोसी युवक कांति के सिर में गोली लग गई। उसे बचाने पहुंचे भाई नीरज को हमलावरों ने मारपीट कर घायल कर दिया। गोलियों की आवाज सुनते ही समारोह में भगदड़ मच गई। मेहमान जान बचाकर इधर-उधर भागने लगे।

विज्ञापन





फोटोग्राफी को लेकर हुआ था विवाद

जानकारी के अनुसार, गांव नगला बाबू निवासी रमेश के बेटे विकास का बृहस्पतिवार शाम गांव के ही एक गेस्ट हाउस में सगाई समारोह था। स्थानीय लोगों ने बताया है कि समारोह स्थल से कुछ सामान लेकर लोडर ऑटो निकल रहा था। इस बीच फोटोग्राफर की लाइट टूट गई, जिसको लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि इससे नाराज फोटोग्राफर ने फोन कर अपने साथियों को बुला लिया। कुछ ही देर में आठ-दस युवक तमंचे लेकर गेस्ट हाउस पहुंच गए और फायरिंग शुरू कर दी। मौके पर अफरा-तफरी मच गई।