Hathras News: रेलवे ट्रैक पर मिला मथुरा के युवक का शव

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सलेमपुर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। युवक रेलवे ट्रैक पर किन परिस्थितियों में पहुंचा और उसकी मौत कैसे हुई, यह स्पष्ट नहीं हो सका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के वास्तविक कारणों का पता चलने की संभावना है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कार्यवाहक कोतवाली प्रभारी प्रवेश कुमार ने बताया कि रेलवे ट्रैक के पास युवक का शव पड़ा होने की सूचना मिली थी। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। संवाद

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गांव नवाबपुर के समीप मथुरा-कासगंज रेलवे ट्रैक पर शुक्रवार को 32 वर्षीय मोहम्मद अबरार पुत्र मोहम्मद हुसैन निवासी नई बस्ती, डीग गेट, गोविंदपुर जिला मथुरा का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। मौके पर भीड़ जुट गई।