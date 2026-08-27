राखी बांधने के लिए तीन मुहूर्त, सुबह 9:48 तक सर्वश्रेष्ठ

विज्ञापन

आचार्य सनत्कुमार मिश्र ने बताया कि त्योहार और राखी बांधने के लिए शुभ मुहूर्त उचित रहते हैं। राखी बांधने के लिए पहला और सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त सुबह 5:57 से 9:48 बजे तक है। इसके बाद दोपहर शुभ चौघड़िया मुहूर्त 12:22 से 1:58 बजे तक है। शाम को 5:11 से 6:47 बजे तक मुहूर्त है। बताया कि शुक्रवार को राहुकाल सुबह 10:46 से दोपहर 12:22 बजे तक रहेगा। राहुकाल के समय रक्षा सूत्र बांधने या कोई भी शुभ और मंगल कार्य करने से बचना चाहिए।बताया कि इस बार रक्षाबंधन पूरे भारत में भद्रारहित शुभ योग के बीच मनाया जाएगा। बताया कि आंशिक चंद्र ग्रहण है इसके प्रति संशय न रखें। आंशिक चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। भारत में इसका कोई भी धार्मिक महत्व नहीं होगा और न ही कोई सूतक काल लगेगा।