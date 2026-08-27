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राखी बांधने के लिए तीन मुहूर्त, सुबह 9:48 तक सर्वश्रेष्ठ

Thu, 27 Aug 2026 11:15 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 11:15 PM IST
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Three auspicious timings for tying Rakhi; the period up to 9:48 AM is the best.
फोटो 36: आचार्य सनत्कुमार मिश्र। स्रोत : स्वय
हरदोई। रक्षाबंधन आज है। बहनें भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर लंबी आयु की कामना और रक्षा का वचन लेंगी। राखी बांधने के लिए सुबह 5:57 से 9:48 बजे तक पहला और सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। वैसे भारत में चंद्रग्रहण नहीं दिखाई देगा। राहुकाल में राखी नहीं बांधनी चाहिए।
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आचार्य सनत्कुमार मिश्र ने बताया कि त्योहार और राखी बांधने के लिए शुभ मुहूर्त उचित रहते हैं। राखी बांधने के लिए पहला और सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त सुबह 5:57 से 9:48 बजे तक है। इसके बाद दोपहर शुभ चौघड़िया मुहूर्त 12:22 से 1:58 बजे तक है। शाम को 5:11 से 6:47 बजे तक मुहूर्त है। बताया कि शुक्रवार को राहुकाल सुबह 10:46 से दोपहर 12:22 बजे तक रहेगा। राहुकाल के समय रक्षा सूत्र बांधने या कोई भी शुभ और मंगल कार्य करने से बचना चाहिए।
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बताया कि इस बार रक्षाबंधन पूरे भारत में भद्रारहित शुभ योग के बीच मनाया जाएगा। बताया कि आंशिक चंद्र ग्रहण है इसके प्रति संशय न रखें। आंशिक चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। भारत में इसका कोई भी धार्मिक महत्व नहीं होगा और न ही कोई सूतक काल लगेगा।
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