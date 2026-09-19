यूपी: जय प्रकाश बोले- पूरा देश रोशनी कर रहा…यहां अंधेरा लिए बैठे, सांसद के पहुंचते ही गुल हुई स्टेशन की बिजली

हरदोई जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बृहस्पतिवार रात पूरा देश जगमगा रहा था। भाजपा सांसद जय प्रकाश भी रात में आशीर्वाद का दीया कार्यक्रम की शुरूआत करने रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। एसी वेटिंग रूम में उनके पहुंचते ही बिजली ही गुल हो गई। इस पर सांसद का पारा चढ़ गया। मौके पर मौजूद रेलवे के अधिकारियों से नाराजगी जताते हुए सांसद ने कहा कि पूरा देश रोशनी कर रहा है और यहां अंधेरा लिए बैठे हो।

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अमृत भारत योजना के तहत हरदोई रेलवे स्टेशन निर्माणाधीन है। हालांकि काफी काम हो चुका है। प्लेटफार्म संख्या एक पर एसी वेटिंग रूम भी बन चुका है। बृहस्पतिवार को आशीर्वाद का दीया कार्यक्रम रेलवे स्टेशन पर भी आयोजित था। यहां मुख्य अतिथि सांसद जय प्रकाश थे। वह कार्यक्रम में शामिल होने समर्थकों के साथ पहुंचे, लेकिन एसी वेटिंग रूम में पहुंचते ही बिजली गुल हो गई।