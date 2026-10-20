Hapur News: कार्तिक पूर्णिमा मेला में सेक्टरों को जोड़ने के लिए बनेंगे अस्थायी पुल, तैयारी शुरू

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कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा खादर क्षेत्र में एक सप्ताह से भी अधिक समय तक लगने वाले मेले में एक माह से भी कम समय बचा है। जिला पंचायत, प्रशासनिक स्तर से मेला आयोजन से जुड़ी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं लेकिन अभी भी मेला क्षेत्र में खड़ी सैकड़ों बीघा गन्ने की फसल अस्थायी निर्माण कार्यों में बाधा बन रही है।जिला पंचायत के अवर अभियंता आदेश कुमार ने बताया कि मेला क्षेत्र में विभिन्न सेक्टरों तक पहुंचने के लिए गंगा की मुख्य धारा से कटने वाली छोटी जलधाराओं पर अस्थायी पुलों का निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि करीब एक दर्जन स्थानों पर इन पुलों को बनवाया जाएगा।मेला आयोजन से जुड़ी तैयारियां चल रही हैं। मेला क्षेत्र में खड़ी गन्ने की फसल को काटने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। जैसे-जैसे जगह खाली हो रही है, काम आगे बढ़ाया जा रहा है। - अशोक सैनी, एसडीएम