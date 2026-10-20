Hapur News: विजयदशमी पर ब्रजघाट में गूंजे मां दुर्गा के जयकारे, श्रद्धालुओं ने किया मूर्ति विसर्जन

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विसर्जन से पूर्व श्रद्धालुओं ने गंगा तट पर विशेष पूजा-अर्चना और आरती की। इसके बाद मां दुर्गा के जयकारों के साथ मूर्तियों का विसर्जन किया गया। ढोल-नगाड़ों की थाप और ताशों की गूंज पर श्रद्धालु झूमते और गुलाल उड़ाते नजर आए। पूरा ब्रजघाट परिसर भक्तिमय माहौल से सराबोर हो उठा।श्रद्धालुओं ने बताया कि नवरात्र के नौ दिनों तक घर व पंडालों में मां दुर्गा की सेवा और पूजन करने के बाद आज उन्हें अश्रुपूरित नेत्रों से विदाई दी जा रही है।मां से परिवार की सुख-समृद्धि, शांति और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की गई। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए स्थानीय प्रशासन और पुलिस बल तट पर मुस्तैद रहा। गोताखोरों नाविकों को भी सतर्क रखा गया, ताकि विसर्जन प्रक्रिया शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न हो सके।