Hapur News: दिसंबर में होंगी हाईस्कूल और इंटर की प्री-बोर्ड परीक्षाएं

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प्री-बोर्ड परीक्षा से छात्रों को बोर्ड परीक्षा के प्रश्नपत्र के प्रारूप को समझने और निर्धारित समय में सवाल हल करने का अभ्यास मिलेगा। परीक्षा के परिणाम के आधार पर शिक्षक कमजोर विषयों और अध्यायों पर विशेष ध्यान देंगे, ताकि छात्र बोर्ड परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकें।जनवरी में प्रयोगात्मक परीक्षाएं भी प्रस्तावित हैं। ऐसे में छात्रों को लिखित के साथ प्रयोगात्मक परीक्षा की तैयारी भी करनी होगी। स्कूलों में पाठ्यक्रम की पढ़ाई के साथ दोहराव और अभ्यास पर भी ध्यान दिया जाएगा।जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. श्वेता पूठिया ने बताया कि दिसंबर में प्री-बोर्ड परीक्षाएं कराने की तैयारी की जा रही है। इन परीक्षाओं से छात्रों की तैयारी का आकलन होगा और बोर्ड परीक्षा से पहले उनकी कमियों को दूर करने में मदद मिलेगी।