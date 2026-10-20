फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hapur News ›   Six cars collided one after another; one person injured

Hapur News: एक के बाद एक टकराई छह कारें, एक घायल

Tue, 20 Oct 2026 11:37 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 11:37 PM IST
विज्ञापन
Six cars collided one after another; one person injured
पिलखुवा में सरस्वती मेडिकल कॉलेज के सामने हाईवे पर दुर्घटना होने के बाद क्षतिग्रस्त हुई कार। स्
पिलखुवा। कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत सरस्वती मेडिकल कॉलेज के सामने मंगलवार को एक के बाद एक छह कारें आपस में टकरा गईं। हादसे में एक व्यक्ति को मामूली चोटें आईं। हालांकि सभी वाहन क्षतिग्रस्त हो गए।
विज्ञापन

पुलिस के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क की मरम्मत का काम चल रहा था। हापुड़ से गाजियाबाद की ओर जा रहे सबसे आगे के वाहन ने अचानक ब्रेक लगाए। पीछे चल रहे वाहन चालक संभल नहीं पाए। इसके बाद छह कारें एक के बाद एक टकरा गए। हादसे में सभी छह कारें क्षतिग्रस्त हो गईं।
विज्ञापन

टक्कर के बाद हाईवे पर जाम लग गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाया। इसके बाद यातायात सुचारु कराया गया। हादसे में जनपद हापुड़ के थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के नंगलाबड़ निवासी प्रशांत त्यागी को मामूली चोटें आईं।
विज्ञापन
विज्ञापन

हापुड़ कोतवाली नगर क्षेत्र के मजीदपुरा निवासी सानू और भीम नगर निवासी विनोद के वाहन भी टक्कर में शामिल थे। मेरठ के थाना परीक्षितगढ़ क्षेत्र के सिंहपुर निवासी अंकुर, हरियाणा के भिवाड़ी निवासी कपिल यादव और मुरादाबाद के थाना मझोला क्षेत्र निवासी कौशल सक्सेना की कारें भी क्षतिग्रस्त हुई।
सीओ मुनीश चंद्र ने बताया कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाया। इसके बाद हाईवे पर यातायात सुचारु कराया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed