Hapur News: महात्मा गंगादास दंगल में अंतरराष्ट्रीय पहलवानों ने दिखाए दांव-पेच

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पुरुष वर्ग में छत्रसाल अखाड़े के अनिरुद्ध ने दिल्ली के हनुमान अखाड़े के सक्षम को हराया। सोनू अखाड़े के हरदीप ने अनिल भान अखाड़े के छोटू पहलवान को चित कर जीत हासिल की। बागपत के मयंक तोमर ने काजीपुर के निशांत गुर्जर को पटकनी दी। वहीं, ओलंपियन पुष्पेंद्र ने दिल्ली के हनुमान अखाड़े के पुनीत को मात देकर कुश्ती अपने नाम की।दंगल में विभिन्न अखाड़ों से पहुंचे पहलवानों के बीच मुकाबलों को लेकर दर्शकों में खासा उत्साह रहा। प्रतियोगिता के माध्यम से पहलवानों को अपनी प्रतिभा और कुश्ती कौशल दिखाने का अवसर मिला।दंगल में मुख्य अतिथि के रूप में प्रभारी मंत्री केपी मलिक, जिला सहकारी बैंक गाजियाबाद के अध्यक्ष कृष्णवीर चौधरी, गढ़ विधायक हरेंद्र तेवतिया, सदर विधायक विजयपाल आढ़ती, वर्ल्ड कप बॉक्सिंग 2025 की गोल्ड मेडलिस्ट नूपुर श्योरान और रविंद्र चौधरी शामिल हुए।अतिथियों ने पहलवानों का उत्साह बढ़ाया और कुश्ती प्रतियोगिता को भारतीय परंपरा एवं खेल संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। इस मौके पर दंगल के संयोजक पवनवीर सिंह, रिंकू चौधरी, मुकेश त्यागी, राहुल यादव, मनोज प्रधान, मंजू तेवतिया मौजूद रहे।महिला वर्ग के मुकाबलों में ओलंपियन रितिक हुड्डा ने सोनीपत के कुलदीप अखाड़े की कुमकुम को हराकर जीत दर्ज की। ओलंपियन काजल ने हरियाणा के जींद की कल्पना को पराजित किया। गरिमा ने लविश को मात दी, जबकि महादेव अकादमी की प्रियंका ने रोहतक की मुस्कान को हराकर मुकाबला अपने नाम किया। महिला पहलवानों के शानदार प्रदर्शन पर दर्शकों ने उनका उत्साह बढ़ाया।