Hapur News: रावली नहर में डूबा 25 वर्षीय युवक, घंटों तलाश के बाद भी नहीं लगा सुराग

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सीओ मुनीश चंद्र ने बताया कि मंगलवार को दोपहर करीब सवा बजे 112 कंट्रोल रूम से युवक के नहर में डूबने की सूचना मिली। पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो पता चला कि खिचरा गांव की सोनी कॉलोनी निवासी रोशन कुमार पुत्र विजय दास और संजीत पुत्र शिवनाथ सैनी दोपहर करीब 12 बजे रावली नहर पर मछली पकड़ने पहुंचे थे। दोनों मूल रूप से बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के निवासी हैं। मछली पकड़ने के दौरान संजीत नहर में डूब गया। संजीत औद्योगिक क्षेत्र यूपीएसआईडीसी की एक फैक्टरी में काम करता था। वह पत्नी और दो बच्चों के साथ सोनी कॉलोनी में रह रहा था।घटना की जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंच गए। युवक के डूबने से परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से नहर में तलाशी अभियान चलाया, लेकिन सफलता नहीं मिली। थाना प्रभारी निरीक्षक और चौकी प्रभारी पुलिस टीम के साथ मौके पर मौजूद रहे। सीओ मुनीश चंद्र का कहना है कि युवक की तलाश के लिए एनडीआरएफ से संपर्क किया जा रहा है। स्थानीय गोताखोरों की मदद से भी युवक की तलाश कराई जा रही है।