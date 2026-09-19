हापुड़: चलती बाइक में अचानक लगी आग, चालक ने कूदकर बचाई जान, हाईवे पर मची अफरा-तफरी

पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत हाईवे 09 पर रामा अस्पताल के समीप चलती बाइक में अचानक आग लग गई। आग की लपटें उठते ही चालक ने बाइक से कूदकर जान बचाई। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई।

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प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बाइक से अचानक धुआं निकलना शुरू हुआ और कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया। चालक ने खतरा भांपते हुए बाइक से छलांग लगा दी। देखते ही देखते बाइक पूरी तरह आग की चपेट में आ गई। हाईवे पर आग लगी देख राहगीरों की भीड़ जमा हो गई और वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने लोगों को सुरक्षित दूरी पर किया और यातायात व्यवस्था सुचारू कराई। कुछ देर बाद बाइक पूरी तरह जल गई।प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण तकनीकी खराबी प्रतीत हो रहा है। हालांकि पुलिस अन्य पहलुओं से भी जांच कर रही है। सीओ मुनीश चंद्र ने बताया कि चलती बाइक में आग लगने की सूचना मिली थी। पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची। हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। आग लगने के कारणों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।