हापुड़ में केशव मौर्य का अखिलेश पर तंज: '2017 के चुनाव में पहुंच गए सपा प्रमुख', बोले- भाजपा 300 पार जाएगी

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केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पूर्व से लेकर पश्चिम तक कमल खिल रहा है। उत्तर प्रदेश में भाजपा 300 से अधिक सीटें जीतने जा रही है। अब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने के लिए मुंगेरीलाल के हसीन सपने देख रहे हैं।उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का कुछ नहीं होने वाला है। बुलंदशहर से पिलखुवा जाते समय हाईवे-09 पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। वह पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष लज्जारानी गर्ग के आवास पर उन्हें श्रद्धांजलि देने जा रहे थे। इस दौरान जिंदाबाद के नारे लगा रहे कार्यकर्ताओं को उन्होंने रोक दिया।