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हापुड़ में केशव मौर्य का अखिलेश पर तंज: '2017 के चुनाव में पहुंच गए सपा प्रमुख', बोले- भाजपा 300 पार जाएगी

Sat, 19 Sep 2026 06:27 PM IST
Rahul Kumar Tiwari अमर उजाला नेटवर्क, हापुड़
अमर उजाला नेटवर्क, हापुड़ Published by: Rahul Kumar Tiwari Updated Sat, 19 Sep 2026 06:27 PM IST
सार

 एआई से वीडियो बनाने के मामले में केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर तंज कसा। साथ ही भाजपा के 300 से अधिक सीटें जीतने का दावा करते हुए उन्होंने सपा प्रमुख के मुख्यमंत्री बनने के सपनों पर भी निशाना साधा।
 

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UP Deputy CM Keshav Prasad Maurya commented on 2027 elections and Akhilesh Yadav In Hapur
हापुड़ में केशव प्रसाद मौर्य - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तंज कसा है। एआई से वीडियो बनाने के मामले में उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव वर्ष 2017 के चुनाव में वापस पहुंच गए हैं।
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केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पूर्व से लेकर पश्चिम तक कमल खिल रहा है। उत्तर प्रदेश में भाजपा 300 से अधिक सीटें जीतने जा रही है। अब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने के लिए मुंगेरीलाल के हसीन सपने देख रहे हैं।
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उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का कुछ नहीं होने वाला है। बुलंदशहर से पिलखुवा जाते समय हाईवे-09 पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। वह पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष लज्जारानी गर्ग के आवास पर उन्हें श्रद्धांजलि देने जा रहे थे। इस दौरान जिंदाबाद के नारे लगा रहे कार्यकर्ताओं को उन्होंने रोक दिया।
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