फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hapur News ›   Major protest siege planned over farmers' issues; strategy finalized at BKU (Tikait) meeting

Hapur News: किसान की समस्याओं को लेकर होगा बड़ा घेराव, भाकियू टिकैत की बैठक में बनी रणनीति

Tue, 25 Aug 2026 11:00 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 11:00 PM IST
विज्ञापन
Major protest siege planned over farmers' issues; strategy finalized at BKU (Tikait) meeting
भाकियू की सदस्यता लेते लोग। स्रोत संगठन
बाबूगढ़। बाबूगढ़ स्थित श्याम फार्म हाउस में मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) की ओर से किसान समीक्षा बैठक व संगठन विस्तार कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में किसान शामिल हुए और संगठन की सदस्यता भी ली। साथ ही किसानों की समस्याओं को लेकर बड़े स्तर पर अधिकारियों के घेराव को लेकर रणनीति बनाई गई।
विज्ञापन

मुख्य अतिथि व एनसीआर अध्यक्ष (युवा) एकलव्य सिंह सहारा ने किसानों से एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आप सच्चाई की लड़ाई लड़िए, संघर्ष कितना भी लंबा चले, लेकिन यह याद रखिए कि जीत आपकी ही होगी। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं को लेकर संगठन लगातार आवाज उठाता रहेगा।
विज्ञापन

उन्होंने आलू किसानों की समस्याओं पर चिंता जताते हुए कहा कि जिले के गन्ना किसान भुगतान की समस्या से परेशान हैं। वहीं, आलू किसानों को उचित दाम नहीं मिलने से आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

उन्होंने आरोप लगाया कि उत्कल जैसी कंपनियां किसानों के साथ एग्रीमेंट करके धोखाधड़ी करती हैं, जिससे किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।
इस दौरान चत्रपाल सिंह उर्फ गुड्डू, शेखर चौधरी, शाहरुख प्रधान, बाबा कमल सिंह, बाबूराम तोमर, ठाकुर भवेंद्र सिसोदिया, राजकुमार त्यागी, ममता शर्मा, धर्मेंद्र चठ्ठा, जितेंद्र चौधरी, सर्वजीत सिंह, प्रशांत चौधरी, नीतीश चौधरी, विनय बाना, नीरज अग्रवाल, अनीश सभासद, अफरोज सभासद, रविंद्र चौधरी और संदीप चौधरी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed