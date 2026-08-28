Hapur News: दुष्कर्म के मुकदमे में फैसला न करने पर भाई को धमकी

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पीड़ित ने बताया कि एक युवक ने उनकी पुत्री के साथ दुष्कर्म किया था। उन्होंने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले में आरोपी को जेल भेज दिया था। अब जेल से छूटने के बाद आरोपी लगातार उनपर मुकदमे में फैसला करने का दबाव बना रहा है। 24 जून 2026 की रात करीब साढ़े आठ बजे आरोपी व उसके पिता ने उनके पुत्र को गांव के चौराहे पर रोक लिया। इस दौरान उनके पुत्र के साथ उनकी पुत्री भी थी। आरोप है कि आरोपियों ने मुकदमे में फैसला न करने पर उनके पुत्र को भविष्य में अंजाम भुगतने की धमकी दी और चले गए।सीओ अनीता चौहान ने बताया कि पिता की तहरीर पर दोनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच कराई जा रही है।