Hapur News: बसों की किल्लत और भीड़ में गायब हुई मुफ्त सफर की सुविधा

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रक्षाबंधन पर भाइयों के घर जाने के लिए निकली बहनों को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा के बाद भी परेशानी झेलनी पडी। मेरठ रोड स्थित रोडवेज बस अड्डा परिसर में यात्रियों की भीड़ रही, वहीं शहर के बुलंदशहर रोड, गढ़ रोड, दिल्ली रोड, मेरठ रोड पर यात्रियों की दिनभर भीड़ उमड़ी रही।बसों की किल्लत के कारण बहनों के साथ ही सहयात्रियों को भी बसों का इंतजार करना पड़ा। तहसील चौपला, मेरठ तिराहा पर पहुंच रही बसों में पीछे से बसें फुल थी, जिस कारण चालक भी बसों को बिना रोके ही आगे के लिए रवाना हो रहे थे।जो बसें यात्रियों को देखकर रुक रही थी, उनमें भीड़ अधिक होने के कारण यात्रियों में सवार होने के लिए धक्का मुक्की भी हुई लेकिन इसके बाद भी बहनों को सीट नहीं मिल सकी और खड़े होकर बसों में सफर करना पड़ा।बुजुर्ग महिलाओं और बच्चों को सबसे अधिक परेशानी हुई। सुबह से लेकर शाम तक सभी मार्गों पर यही हाल रहा। रोडवेज बसों की किल्लत के कारण बहनों ने डग्गामार वाहनों का सहारा लिया।बस अड्डे पर पहुंचते ही फुल हो गई बसमेरठ रोड स्थित रोडवेज बस अड्डा परिसर से किठौर, मोदीनगर मार्ग के लिए बसों का संचालन होता है। रक्षाबंधन पर्व पर बस अड्डा परिसर में भी यात्रियों की भीड़ रही। किठौर और मोदीनगर जाने वाली बसें चंद मिनटों में फुल हो जा रही थी, जिसके बाद बसों का रवाना कर दिया गया। रास्तों में जाम की स्थिति के चलते इन मार्गों पर भी बसों की किल्लत पड़ जाने के कारण यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी। बस अड्डा परिसर में व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए पुलिस भी तैनात रही।बसों के अतिरिक्त फेरों के बाद भी झेली परेशानीरक्षाबंधन को लेकर परिवहन निगम की सभी बसों के अतिरिक्त फेरे लगाए जा रहे हैं लेकिन इसके बाद भी यात्रियों का दबाव अधिक होने के कारण बसों में सवार होने और सीट पाने के लिए मारामारी मची रही। मेरठ, बुलंदशहर की तरफ से आने वाली अधिकांश बसें पीछे से ही फुल आ रही थी। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गढ़ जाने वाले यात्रियों को भी सीट पाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी। महिलाओं ने गोद में लिए बच्चों को बसों की खिड़कियों से सीट पर बैठाने का प्रयास किया।सभी मार्गों पर रोडवेज बसों के अतिरिक्त फेरे लगाए जा रहे हैं। बस अड्डा परिसर सहित बस स्टॉप पर यात्रियों को बिठाकर बसें रवाना हो रही हैं। निगम का प्रयास है कि सभी यात्रियों को बिना परेशानी के उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाए। - लक्ष्मण सिंह, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक