Hapur News: हाईवे पर अलग-अलग हादसों में दो की मौत

विज्ञापन

थाना सिंभावली, गांव राजापुर निवासी रहीस (50) हर्ष (17) और सैफ (12) के साथ मसूरी से सिंभावली जा रहे थे। जीएस कट के सामने हाईवे पर उनकी बाइक की ट्रक से टक्कर हो गई। हादसे में रहीस की मौत हो गई। हर्ष और सैफ भी उनके साथ बाइक पर थे। दोनों घायल हो गए।दूसरे हादसे में देहपा पुलिया के पास न्यू आर्य नगर निवासी सनी (19) को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। सनी मजदूरी का काम करता था और तीन भाईयों में मंझला था। हादसे में उसकी मौत हो गई। टक्कर के बाद चालक वाहन लेकर फरार हो गया। पुत्र की मौत की सूचना मिलने पर पिता राजेश का रो-रोकर बुरा हाल है। त्योहार के दिन युवक की मौत से पूरे मोहल्ले में शोक व्याप्त हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और सीसीटीवी फुटेज की मदद से अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। सीओ मुनीश चंद्र ने बताया कि दोनों हादसों की जांच की जा रही है। संबंधित वाहनों और चालकों की जानकारी जुटाई जा रही है। आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।