फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hapur News ›   Youth goes missing while bathing in the Ganges; companions accused of murder

Hapur News: गंगा स्नान के दौरान युवक लापता, साथियों पर हत्या का आरोप

Fri, 28 Aug 2026 11:07 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 11:07 PM IST
विज्ञापन
Youth goes missing while bathing in the Ganges; companions accused of murder
युवक के संदिग्ध दशा में लापता होने के बाद ब्रजघाट चौकी के बाहर खड़ी लोगों की भीड़। स्रोत जागरूक
ब्रजघाट। गंगानगरी ब्रजघाट में साथियों के साथ गंगा स्नान करने आया बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव सलौनी निवासी 24 वर्षीय मनीष संदिग्ध दशा में लापता हो गया। काफी तलाश के बाद भी उनका पता नहीं चलने पर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। परिजनों ने मनीष के साथियों पर हत्या का आरोप लगाया है।
विज्ञापन

पिता जोगिंदर ने बताया कि उनके पुत्र मनीष अपने गांव सलौनी के तीन साथियों के साथ ब्रजघाट आए थे। पिता ने बताया कि उसके साथियों के अनुसार चारों गंगा स्नान के लिए श्मशान घाट की ओर से गंगा नदी में लगी जेटी बैरिकेडिंग पर चढ़ गए और वहां से गंगा आरती स्थल की ओर जाने लगे। साथियों के अनुसार सबसे पीछे चल रहा मनीष अचानक लापता हो गया।
विज्ञापन

साथियों ने काफी तलाश की लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। इसके बाद तीनों ने गांव पहुंचकर घटना की जानकारी मनीष के परिजनों को दी। परिजनों ने भी अपने स्तर से मनीष की तलाश की, लेकिन सफलता नहीं मिली।
विज्ञापन
विज्ञापन

वहीं, ब्रजघाट पुलिस चौकी पहुंचे परिजनों ने मनीष के साथियों पर आरोप लगाया है कि उसके साथी घर से बहका फुसलाकर लाए और उसकी हत्या कर दी। इस दौरान परिजनों में हंगामा किया, लेकिन पुलिस ने निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन देकर शांत किया।

सीओ राहुल यादव ने बताया कि साथियों से पूछताछ में मनीष के गंगा में डूबने की बात सामने आई है। प्रथम दृष्टया युवक के गंगा में डूबने के कारण लापता होने की आशंका है, आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरे समेत अन्य बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed