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Hamirpur News: जहरीले कीड़े के काटने से छात्र की मौत

Tue, 13 Oct 2026 12:43 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 12:43 AM IST
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Student dies after being bitten by a poisonous insect.
फोटो 12 एचएएमपी 07- मृतक अभय। स्रोत: परिजन
मौदहा (हमीरपुर) कस्बे में चर्च परिसर निवासी युवक को शनिवार रात जहरीले कीड़े ने काट लिया। सीएचसी व जिला अस्पताल में इलाज के बाद भी हालत नहीं सुधरी। इसके बाद परिजन रविवार शाम उसे रतनगढ़ में वैद्य को दिखाने ले गए जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।
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चर्च परिसर निवासी रघुनाथ ने बताया कि शनिवार रात बेटा अभय (18) खाना खाकर सोया था। रविवार सुबह उसे चक्कर आने लगे और गिर गया। मां को बताया कि उसे किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया था। परिजन ने उसे सीएचसी में भर्ती कराया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टर ने अभय को सदर अस्पताल रेफर कर दिया जहां से उसे कानपुर के लिए रेफर किया।
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रघुनाथ ने बताया कि बेटे की हालत बिगड़ती जा रही थी। रविवार शाम वह उसे रतनगढ़ के एक वैद्य के पास ले गए जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। बताया कि अभय इकलौता था। प्राइवेट तौर पर बीए की पढ़ाई कर रहा था। वह मजदूरी करते हैं। बेटे की मौत से मां प्रीति व छोटी बहन का रो-रोकर बेहाल रही। कोतवाल संतोष कुमार सिंह ने कहा कि शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।
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