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मौदहा (हमीरपुर)। निर्वाचन विभाग ने मतदाताओं को उनके पहचानपत्र डाक से सीधे घर पहुंचाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। अभियान के तहत हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए कुल 34059 नए निर्वाचन पहचान पत्र भेजे जा रहे हैं। इनमें मौदहा तहसील क्षेत्र में लगभग 12 हजार कार्ड वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। तहसीलदार धनंजय कुमार ने बताया कि राठ विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के लिए भी 4515 निर्वाचन पहचान पत्र भेजे गए हैं।