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शनिवार को जिला अस्पताल की ओपीडी खुलते ही मरीजों और तीमारदारों की भीड़ जुटी। पर्चा बनवाने से लेकर डॉक्टरों को दिखाने के लिए मरीजों को खासी जद्दोजहद करनी पड़ी। इस दौरान ओपीडी में 500 से अधिक मरीज देखे गए जबकि चाइल्ड व ईएनटी ओपीडी में 160 से अधिक मरीजों को देखा गया। ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉ. नरेंद्र राजपूत का कहना है कि सर्दी बढ़ते ही कान, टॉन्सिल व नाक की एलर्जी के मरीजों में डेढ़ गुना का इजाफा हुआ है। पहले इनकी संख्या आठ से 10 रहती थी जो अब बढ़कर 18 से 20 पहुंच गई है।इस समय कान, टॉन्सिल, नाक की एलर्जी के मरीज ज्यादा आ रहे हैं। बताया कि टॉन्सिल में बच्चों की लार की ग्रंथियों में सूजन आने से खाने-पीने में कठिनाई के साथ बुखार और सिरदर्द की भी समस्या होती है। गले में दर्द होने लगता है और खाने-पीने में दिक्कत होती है। लार ग्रंथियों में सूजन आ जाती है। पीड़ित को बुखार आना, सिर दर्द आदि प्रमुख लक्षण हैं।टॉन्सिल पीड़ितों को एक सप्ताह में मिल रहा आरामबाल रोग विशेषज्ञ डॉ. शाजी रहील ने बताया कि ठंड के समय इस तरह की समस्या बढ़ जाती है। बीमारी की जद में आने के बाद मास्क पहनें। बीमार होने पर तरल पदार्थ का अधिक सेवन करना चाहिए। टॉन्सिल्स से पीड़ित बच्चों को दवा देकर आवश्यक सलाह दी जा रही है। ऐसे मरीजों को सामान्य उपचार के बाद एक हफ्ते में आराम मिल रहा है।बीमारी से ऐसे करें बचाव-सुबह-शाम बच्चों व बुजुर्गाें को गर्म कपड़े पहनाएं।-सोते समय गर्म कपड़ों से अच्छे से ओढ़ाएं।-ठंडा खाना, पानी आदि के सेवन से बचें।-गर्म पौष्टिक और ताजा भोजन लें।-दोपहर के समय धूप में अधिक रहने दें।