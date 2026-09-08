Gonda News: हादसे में मृत विपिन व अमन का अयोध्या में हुआ अंतिम संस्कार
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Tue, 08 Sep 2026 11:09 PM IST
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खरगूपुर। खरगूपुर-इटियाथोक मार्ग पर पिपरा भोधर गांव के पास दुर्घटना में दो छात्रों की मौत के बाद मंगलवार को अयोध्या में अंतिम संस्कार किया गया। भटपुरवा गांव के विपिन मौर्य (17) का सोमवार देर रात व अमन उपाध्याय (15) का मंगलवार दोपहर अयोध्या में अंतिम संस्कार किया गया। गांव से दो अर्थियां उठने से लोगों में शोक की लहर दौड़ गई। विपिन के पिता उमेश मौर्य व अमन के पिता विजय उपाध्याय ने कांपते हाथों से मुखाग्नि दी तो वहां उपस्थित लोगों की आंखें नम हो गईं। दोनों छात्र बाइक से खरगूपुर ट्यूशन पढ़ने जाते समय हादसे का शिकार हुए थे। छात्रों की मौत पर भाजपा विधायक विनय कुमार द्विवेदी, सांसद प्रतिनिधि राजेश सिंह, प्रेमधर उपाध्याय, निजामुद्दीन खान, रवि उपाध्याय आदि ने शोक संवेदना व्यक्ति की है। (संवाद)
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