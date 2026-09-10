भाजपा सरकार में व्यापारियों का हो रहा शोषण : मनीष जगन

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मनीष ने आरोप लगाया कि प्रदेश का व्यापारी जीएसटी, धन उगाही, ऑनलाइन कारोबार और अन्य समस्याओं से परेशान है। भाजपा सरकार में व्यापारियों का शोषण हो रहा है। कहा कि उत्तर प्रदेश में सत्ता के संरक्षण में अपराध हो रहा है। सपा की सरकार बनने पर व्यापारियों की समस्याओं का समाधान होगा। प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल ने जीएसटी, ऑनलाइन शॉपिंग, रेहड़ी-पटरी दुकानदारों के स्थायीकरण समेत व्यापारियों से जुड़ी समस्याएं उठाईं।कार्यक्रम के संरक्षक सपा नेता सूरज सिंह और आयोजक व्यापार सभा के जिलाध्यक्ष देवेंद्र सिंह रहे। सम्मेलन को सपा के जिलाध्यक्ष अरशद हुसैन, योगेश प्रताप सिंह, महफूज खान, संजय सविता, सरफराज हुसैन, विजय जायसवाल और शमीम अच्छन ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में महेंद्र छाबड़ा, अजीत सलूजा, सरदार पिंटू सिंह, आकाश जायसवाल, फहीम पप्पू, शिवसम्पत, शीतल सिंह, गुरुदेव पांडेय, मोहित माहेश्वरी, विनोद शुक्ल आदि मौजूद रहे।