Gonda News: महिलाओं ने सोहर गाकर भगवान को लगाया काजल

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प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने रंगों और रचनात्मकता के जरिये अपनी कला का प्रदर्शन किया। शशि और खुशी संयुक्त रूप से प्रथम, दिव्या द्वितीय और मानवी तृतीय रहीं। अदिति, सेजल, राशि, साक्षी, नैना, मुस्कान, वैष्णवी और आराध्य समेत अन्य प्रतिभागियों को भी महोत्सव समिति की ओर से पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि ऐसे आयोजनों से बच्चों और युवाओं की प्रतिभा को मंच मिलने के साथ उन्हें भारतीय संस्कृति और सनातन परंपराओं से जुड़ने का अवसर मिलता है।कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद के पूर्व प्रांत संयोजक राकेश वर्मा, दिवाकर सोमानी, भूपेंद्र आर्य, शिवकुमार सोनी, राजू मौर्य, रक्षा राम तिवारी समेत कई गणमान्य नागरिक और श्रद्धालु मौजूद रहे।