Gonda News: सोशल मीडिया पोस्ट की रंजिश में व्यापारी की हत्या

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रेक्सड़िया मल्लाहन पुरवा निवासी विनोद कुमार साहनी शाहपुर बाजार में बर्तन की दुकान चलाते थे। बुधवार रात आठ बजे वह दुकान बंद कर बाइक से घर लौट रहे थे। लल्लन यादव की दुकान के पास पहुंचते ही चार बाइकों से आए 10 लोगों ने विनाेद की बाइक रोक ली। आरोप है कि हमलावरों ने विनोद को घेरकर पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद कांता और भाला से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल होकर विनोद सड़क पर गिर पड़े। हमलावर उन्हें मृत समझकर भाग गए। हमले के दौरान विनोद ने तीन हमलावरों को पहचान लिया था। परिजन उन्हें पहले सीएचसी ले गए, जहां से मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया। इलाज के दौरान विनोद की मौत हो गई।विकासशील इंसान पार्टी के नेता मुकेश साहनी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा की है। इसमें मुकेश कह रहे हैं कि पिछले दिनों अयोध्या की हनुमान गढ़ी के पुजारी राजू दास का जो मामला हुआ था, उसमें विनोद साहनी मजबूती के साथ सोशल मीडिया के जरिये लड़ाई लड़ रहे थे। कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं आई, जिसके कारण विनोद की हत्या की गई। मुकेश ने कहा कि इस मामले में निषाद समाज चुप नहीं बैठेगा। दोषियों को सजा दिलाने के लिए मजबूती से लड़ाई लड़ी जाएगी।