Gonda News: वृद्धा पेंशन और किसान सम्मान निधि के 72 हजार रुपये हड़पे

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गांव निवासी कलावती ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि वह अनपढ़ है। आरोप है कि गांव निवासी संतोष शुक्ल ने उन्हें बहला-फुसलाकर गांव में स्थित अपने ग्राहक सेवा केंद्र पर बुलाया और उनके डाकखाना के खाते में अपना मोबाइल नंबर लिंक कर दिया। वर्ष 2023 से उनके खाते में वृद्धावस्था पेंशन और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की रकम आने लगी।आरोप है कि वह जब भी ग्राहक सेवा केंद्र पर अंगूठा लगाकर खाते का बैलेंस चेक कराने जातीं तो संतोष रकम नहीं आने की बात कहकर उन्हें लौटा देता था। इसी दौरान उनके खाते से 72 हजार रुपये निकाल लिए। इसमें करीब 25 हजार रुपये मोबाइल फोन से यूपीआई बनाकर निकालने और शेष रकम अंगूठा लगवाकर निकालने का आरोप है। प्रभारी निरीक्षक राजेश त्रिपाठी ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।